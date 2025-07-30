KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


30 Temmuz 2025 15:34
Askerlik ve atama

Arkadaşlar 6 ay aday memurluk sürecim var bu durumda askerliği mi 6 ay erteleyebilir miyim,? tecilim 7 temmuzda bitti 31 aralığa kadar yoklama zamanım var ise de Ekim Kasım gibi başlarim


enginar123
Aday Memur
30 Temmuz 2025 16:04

erteleniyor.


Tan Börü
Aday Memur
30 Temmuz 2025 16:23

Teşekkür ederim

enginar123, 25 dk. önce

erteleniyor.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kimya Mühendisliği Atamaları Nasıl olur?ETİ Maden BigadiçBelediyeler Alım Hk.Atama Bekleyen Gıda Mühendisleri Hk.Sözleşmeli personelim, DHMİ düz memur için tekrar çalışmak istiyorum. Değer mi?Kastamonu'ya Atanan Var mı?Merkezi Alım İİBF AlımMemurum, işçi kadrosu olan uzman yardımcılığına geçmeli miyim?İkinci Üniversite Olarak En Mantıklı İİBFiki farklı lisans bölümünden mezun olmak?

Sözlük

yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 radar var diye karşı araçlara selektör yakmak 1 erkeklerin iç dünyaları 1 Bugün olanlar 1 yalnız yaşamak 3 Zenginliğin sırrı 2 ulan 1 günün sözü 1 Bu şarkı sanki bana yazılmış 1 bu soru hala çözülemedi mi söylemi 1

Son Haberler

Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete GirecekBakan Yerlikaya'dan Orman Yangınına Hava Desteği Paylaşımıİnsan ticaretine karşı yeni eylem planı devredeBelediyeden Zabıta Memurluğu İçin İlginç Bölüm ŞartlarıYKS Tercihleri İçin Programlar ve Kontenjanlar Kılavuzu Açıklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?