Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2025 15:35
Askerlik ve atama

Arkadaşlar 6 ay aday memurluk sürecim var bu durumda askerliği mi 6 ay erteleyebilir miyim,? tecilim 7 temmuzda bitti 31 aralığa kadar yoklama zamanım var ise de Ekim Kasım gibi başlarim

Çok Yazılan Konular

dsi genel mudurlugu 2025 promosyonPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaDSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ Çalışanları Burayagiyim yardımı duyumları alalım TMO Teknisyen657 - 4/b hizmetleri KİT'lerde sayılır mı?Kitte çalışırken yeniden atanmak için ne kadar süre önce istifa edilmeli ?Kit SözleşmePTT Promosyon 2025 Yılı Tahminleri

Sözlük

erkeklerin iç dünyaları 1 En sevdiğiniz hayvan 1 sözlükte başlık açarken kurban kesme merasimi düzenlemek 1 Bu şarkı sanki bana yazılmış 1 ulan 1 yalnız yaşamak 3 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 gelin ayakkabısının altına isim yazmak 2 radar var diye karşı araçlara selektör yakmak 1 bu soru hala çözülemedi mi söylemi 1

Son Haberler

Uraloğlu: Yomra Kavşağı Ağustos Sonunda Hizmete GirecekBakan Yerlikaya'dan Orman Yangınına Hava Desteği Paylaşımıİnsan ticaretine karşı yeni eylem planı devredeBelediyeden Zabıta Memurluğu İçin İlginç Bölüm ŞartlarıYKS Tercihleri İçin Programlar ve Kontenjanlar Kılavuzu Açıklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?