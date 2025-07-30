Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2025 16:05
Sövgülerimle

Derin sövgüler besliyorum sana karşı!


totemim
30 Temmuz 2025 16:11

Hikayeyi çakaldan dinlediğin için mi bu kadar aptalsın?


totemim
30 Temmuz 2025 16:18

Dağ tavşana küsmüş

Tavşan da hassi kome demiş


totemim
30 Temmuz 2025 16:21

Çok iyiyim. Bazılarının göZüne girsin bu bilgi.

Toplam 3 mesaj

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