Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2025 16:27
Bir memurun iç dünyası...

Kısaca anlatmak gerekirse, https://open.spotify.com/playlist/0xJmAQS5D4fyoQ6X6RCLHg?si=_LmWVd1zT4Ow52EL-nSWqA

Çok Yazılan Konular

Habbeyi kubbe eden, ha demeden hayran olan bir kalbin sahibi'nin yetim sozleriHangi kitabı okuyorsun?Türk ve Dünya Klasiklerinde Etkisinde Kaldığın Alıntılar"Bir ağaç gölgesinde..."akmeczup şiirleriAylık Okuma ListemMemleket isterimYaşasın SanatKalem Seni Parça Parça KırarımTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...

Sözlük

yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 Bugün olanlar 1 karpuz 1 sözlükte başlık açarken kurban kesme merasimi düzenlemek 1 durun siz kardeşsiniz 1 Bu şarkı sanki bana yazılmış 1 En sevdiğiniz hayvan 1 erkeklerin iç dünyaları 1 radar var diye karşı araçlara selektör yakmak 1 ulan 1

Son Haberler

Çeşme'de Vale Kaza Yaptı: 7 Milyonluk Arabayı Pert Etti!Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendiErdoğan'dan şehit itfaiye erinin ailesine başsağlığı mesajıMilli Güvenlik Kurulu toplantısı başladıPet şişeyle akaryakıt almak yasak!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?