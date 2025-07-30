KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


30 Temmuz 2025 16:41
Kpss önlisans hakkında

Merhabalar 1992 doğumluyum, gıda teknikerliği okudum önlisans dan kpss ye giricem 3001 den atamalar zor mu kaç puan almam lazım en az yaş sınırı olmayan memurluklar nelerdir kpss önlisans emek harcamaya değer varmı yani şansım var mıdır teşekkürler


Aliyigittt
Memur
30 Temmuz 2025 17:09

3001 için 90 ve üzeri almak şart. Çok fazla alım olmadığı için bu kadar yüksek kapatıyor. Şansınız var eğer şimdiden başlanırsa

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