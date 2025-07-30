Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2025 17:09
657 Kadrolu 5/2den 399a Geçmek

Merhaba,

657de kadrolu çalışırken farklı diploma ile kpss sonucunda ee mühendisi kadrosuna en avantajlı geçiş nasıl olur? Bekleme süresi, intibak, yeni kurumda sözleşme süresi, maaş vs.

Çok Yazılan Konular

dsi genel mudurlugu 2025 promosyonPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaDHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim Yardımıgiyim yardımı duyumları alalım TMO Teknisyen657 - 4/b hizmetleri KİT'lerde sayılır mı?Kitte çalışırken yeniden atanmak için ne kadar süre önce istifa edilmeli ?Kit SözleşmePTT Promosyon 2025 Yılı Tahminleri

Sözlük

erkeklerin iç dünyaları 1 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 Zenginliğin sırrı 2 yalnız yaşamak 3 Bu şarkı sanki bana yazılmış 1 bu soru hala çözülemedi mi söylemi 1 gelin ayakkabısının altına isim yazmak 2 sözlükte başlık açarken kurban kesme merasimi düzenlemek 1 radar var diye karşı araçlara selektör yakmak 1 En sevdiğiniz hayvan 1

Son Haberler

Çeşme'de Vale Kaza Yaptı: 7 Milyonluk Arabayı Pert Etti!Kamuda Kreşlerin Kapasitesinin Arttırılması İstendiErdoğan'dan şehit itfaiye erinin ailesine başsağlığı mesajıMilli Güvenlik Kurulu toplantısı başladıPet şişeyle akaryakıt almak yasak!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?