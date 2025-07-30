Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2025 17:40
CTE Neye Göre Muvafakat Veriyor?

CTE kurumlar arası geçiş için "muvafakat" verirken bir kadronun denk veya üst olduğunu neye göre belirliyor, hangi kadronun alt, üst veya denk olduğunu nasıl öğrenebilirim. Bu konuda net bilgisi olan var mı?

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