KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


30 Temmuz 2025 19:05
AÖF ikinci üniversite hangi bölümü okumalıyım

Önceliğim atanmak.

Malesef atanmam için 90 puan ve üstü almam lazım bu benim için cidden zor

ama 85 civarı alabilirim.

2026 da 83-85 civarı alırsam atanabileceğim bir bölümü okumak istiyorum .

İşletme-Lojistik-Sağlık yönetimi hangisini tavsiye edersiniz ve 2028 ikinci atamaya yetişirim değil mi ?


the back of furkan
Daire Başkanı
30 Temmuz 2025 19:13

iibf oku kite atanman garanti o puana. ayrıca şimdi başlasan 2,5 senede bitiyor.

2025 güz

2026 bahar

2026 yaz okulu

2026 güz

2027 bahar

2027 yaz okulu

2027 güzde bitiyor

toplam 7 dönem muafiyetlerle.

İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyorİİBF bölümü okuyup kolay yoldan atanmak isteyen lisans mezunu arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. 2.5 senede bitiyor. Tekrar YKS'ye girmeye gerek yok. Sadece çıkmış sorulara bakarak geçtim çoğu dersi. inkılap, Türk dili ve yabancı dilden de muaf oluyoruz ikinci üni kapsamında. 2.5k civarı harç ücreti var. sınav yeri tercihi yapıp istediğiniz şehirde sınava girebiliyorsunuz. sorusu olan varsa yazsın cevaplarım.

https://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/

burdan kayıt yapıyorsun. muafiyetler otomatik olarak düşüyor sisteme.

vize + final oluyor.

geçme notu 35.

bu videoda da adam anlatmış 2.5 senede nasıl biteceğini.

https://www.youtube.com/watch?v=G-RMMVUBhqo

tavsiyem iibf bölümlerinden birini okumak. çünkü mühendisliğe göre çok daha fazla şehirde kadro açılıyor ve kit kurumlarındaki düz memur maaşı da 657 mühendis maaşı ile hemen hemen aynı.

bunun yanında ben tüm sınavlara aofsoru sitesinden bir gün önce ezberleyip girdim. ve hepsini geçtim sıkıntısız.

sınavlar test oluyor. 20 soru ve 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. cevap şıkları eşit dağılıyor. mesela bir sınavda doğru cevaplardan 4'ü a 4'ü b 4'ü c 4'ü d 4'ü e şıkkı oluyor. ekampüste de çıkmış soruların hepsi var.


the back of furkan
Daire Başkanı
30 Temmuz 2025 19:14

https://www.youtube.com/watch?v=xsH2VnXCXYs


figo0
Memur
30 Temmuz 2025 19:22

heralde yök furkanın yazdıklarını okuyor. açıköğretim kontenjanlarını düşürdü. 1,5 - 2k kişi alan bölüm 250 kişi alacak.


Kpssmaxxxxer
30 Temmuz 2025 19:23

Üstad çok saol gerçekten inanılmaz bir tavsiye veriyorsun. Biz zamanında eşşeklik ettik berbat bölümleri okuduk ama dediğin gibi bu yolla en kötü 2028 atamasına yetişirim gibi duruyor. Ağustosta kayıt yaptırmayı düşünüyorum kontenjan muhabbeti var mı ? Yani sorun olmaz kayıt olabilirim değil mi ? Öyleyse mükemmel bizim gibi ataması düşük bölüm mezunları için kurtuluş yolu gibi duruyor

the back of furkan, 23 dk. önce

iibf oku kite atanman garanti o puana. ayrıca şimdi başlasan 2,5 senede bitiyor.

2025 güz

2026 bahar

2026 yaz okulu

2026 güz

2027 bahar

2027 yaz okulu

2027 güzde bitiyor

toplam 7 dönem muafiyetlerle.

İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyorİİBF bölümü okuyup kolay yoldan atanmak isteyen lisans mezunu arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. 2.5 senede bitiyor. Tekrar YKS'ye girmeye gerek yok. Sadece çıkmış sorulara bakarak geçtim çoğu dersi. inkılap, Türk dili ve yabancı dilden de muaf oluyoruz ikinci üni kapsamında. 2.5k civarı harç ücreti var. sınav yeri tercihi yapıp istediğiniz şehirde sınava girebiliyorsunuz. sorusu olan varsa yazsın cevaplarım.

https://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/

burdan kayıt yapıyorsun. muafiyetler otomatik olarak düşüyor sisteme.

vize + final oluyor.

geçme notu 35.

bu videoda da adam anlatmış 2.5 senede nasıl biteceğini.

https://www.youtube.com/watch?v=G-RMMVUBhqo

tavsiyem iibf bölümlerinden birini okumak. çünkü mühendisliğe göre çok daha fazla şehirde kadro açılıyor ve kit kurumlarındaki düz memur maaşı da 657 mühendis maaşı ile hemen hemen aynı.

bunun yanında ben tüm sınavlara aofsoru sitesinden bir gün önce ezberleyip girdim. ve hepsini geçtim sıkıntısız.

sınavlar test oluyor. 20 soru ve 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. cevap şıkları eşit dağılıyor. mesela bir sınavda doğru cevaplardan 4'ü a 4'ü b 4'ü c 4'ü d 4'ü e şıkkı oluyor. ekampüste de çıkmış soruların hepsi var.

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