AÖF ikinci üniversite hangi bölümü okumalıyım

iibf oku kite atanman garanti o puana. ayrıca şimdi başlasan 2,5 senede bitiyor.

2025 güz

2026 bahar

2026 yaz okulu

2026 güz

2027 bahar

2027 yaz okulu

2027 güzde bitiyor

toplam 7 dönem muafiyetlerle.

İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyorİİBF bölümü okuyup kolay yoldan atanmak isteyen lisans mezunu arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. 2.5 senede bitiyor. Tekrar YKS'ye girmeye gerek yok. Sadece çıkmış sorulara bakarak geçtim çoğu dersi. inkılap, Türk dili ve yabancı dilden de muaf oluyoruz ikinci üni kapsamında. 2.5k civarı harç ücreti var. sınav yeri tercihi yapıp istediğiniz şehirde sınava girebiliyorsunuz. sorusu olan varsa yazsın cevaplarım.

https://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/

burdan kayıt yapıyorsun. muafiyetler otomatik olarak düşüyor sisteme.

vize + final oluyor.

geçme notu 35.

bu videoda da adam anlatmış 2.5 senede nasıl biteceğini.

https://www.youtube.com/watch?v=G-RMMVUBhqo

tavsiyem iibf bölümlerinden birini okumak. çünkü mühendisliğe göre çok daha fazla şehirde kadro açılıyor ve kit kurumlarındaki düz memur maaşı da 657 mühendis maaşı ile hemen hemen aynı.

bunun yanında ben tüm sınavlara aofsoru sitesinden bir gün önce ezberleyip girdim. ve hepsini geçtim sıkıntısız.

sınavlar test oluyor. 20 soru ve 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. cevap şıkları eşit dağılıyor. mesela bir sınavda doğru cevaplardan 4'ü a 4'ü b 4'ü c 4'ü d 4'ü e şıkkı oluyor. ekampüste de çıkmış soruların hepsi var.