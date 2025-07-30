Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2025 19:48
Polis ve Askere ek zam
Arkadaşlar polis ve askeri personellere ek zam yapılacağı bu konu hakkında cumhur başkanlığında çalişma olduğunu duydum , var mı bilgisi olan

Policeman15
Aday Memur
30 Temmuz 2025 21:04
polis ve bekçilere yönelik bir çalışma olduğunu söylüyorlar. askerin olduğunu duymadım.
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