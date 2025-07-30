Polis ve Askere ek zam

Arkadaşlar polis ve askeri personellere ek zam yapılacağı bu konu hakkında cumhur başkanlığında çalişma olduğunu duydum , var mı bilgisi olan

Arkadaşlar polis ve askeri personellere ek zam yapılacağı bu konu hakkında cumhur başkanlığında çalişma olduğunu duydum , var mı bilgisi olan