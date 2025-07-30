Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Temmuz 2025 20:07
Sağlık Bakanlığı Çalışanlarına Soruyorum

Arkadaşlar devlet hastanelerinde inşaat yada Elektrık teknıkerı maaşları ne kadar oldu ,ek döner hepsı için de ne kadar oldu acaba .bir kurumda çalışıyorum bakayım kurum degısmeye değer mi ? Bilen cevaplarsa sevınırım

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