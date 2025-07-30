Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2025 20:13
Sağlam referans arıyorum emeğinin karşılığını alacak

askeriyeden ayrıldım 12 yıl görev yaptım.herhangi bir kamu kurumuna geçmek için refarans arıyorum.

Çok Yazılan Konular

Maaşların Durumu İçler Acısı Jandarmadan müstafi sayılarak KPSS ile memurluğa girilebilirmi.Jandarma adi emeklilikUzman çavuşuum memurluğu kazanırsam istifa sorun olur mu Uzmanligi birakip astsubayliğa geçmek acil jandarmaİcra nedeniyle meslekten atılırmıyım?Astsubay askerlik kıdemiPolis ve Askere ek zam

Sözlük

bir ihtimal daha var 1 günün sözü 2 durun siz kardeşsiniz 1 sözlükte başlık açarken kurban kesme merasimi düzenlemek 1 kredi kartını iptal ettirmek 1 yalnız yaşamak 4 çocukken yapılan saçmalıklar 1 ulan 1 bu soru hala çözülemedi mi söylemi 1 Zenginliğin sırrı 3

Son Haberler

45 fabrika işçisi aynı anda zehirlendiHavai fişekle yangın çıkaran şüphelilere ağaç dikme cezasıMGK Toplantısında Suriye ve Bölgesel Gelişmeler Ele AlındıBursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alındıSosyal medyada müstehcen ifadeler kullanan şahıs tutuklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?