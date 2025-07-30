Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2025 20:21
İstifa
657 den 399 a atandım evraklarımı teslim ettim ama istifam kabul olmazsa yeni kuruma başlayamıcam o zaman herhangi bir yaptırımı olur mu benim için 657 de durumum ile ilgili bir şey bulamadım

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