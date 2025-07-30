657 den 399 a atandım evraklarımı teslim ettim ama istifam kabul olmazsa yeni kuruma başlayamıcam o zaman herhangi bir yaptırımı olur mu benim için 657 de durumum ile ilgili bir şey bulamadım

657 den 399 a atandım evraklarımı teslim ettim ama istifam kabul olmazsa yeni kuruma başlayamıcam o zaman herhangi bir yaptırımı olur mu benim için 657 de durumum ile ilgili bir şey bulamadım