Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2025 23:42
Kadroya Geçecek Koruma ve Güvenlik Görevlisi Derecesi

Arkadaşlar 2025 Aralık ayında 3. senem doluyor ve kadroya geçeceğim diye düşünüyorum. Önlisans bir Koruma ve Güvenlik görevlisiyim. 10/2'den mi başlıyoruz yoksa 9/1'den mi başlıyoruz bilgisi olan söyleyebilir mi?

Çok Yazılan Konular

3+1 sistemi revize edilsinSözleşmeli personelin temmuz maaş artışıSağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli 3+1 yıl sonra kadroya geçme şartı var mı?Sözleşme İmzalamayanın DurumuSözleşmeli Personel ve Kadro

Sözlük

durun siz kardeşsiniz 1 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 5 En sevdiğiniz hayvan 1 sözlükte başlık açarken kurban kesme merasimi düzenlemek 1 öf öf 1 kredi kartını iptal ettirmek 2 güne bir söz bırak 1 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 gelin ayakkabısının altına isim yazmak 3 yalnız yaşamak 3

Son Haberler

Belediye Personelinin Cep Telefonu Faturaları 'Haberleşme Gideri' Sayılır Mı?31 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıTercihin Üsküdar olsunBakan Bayraktar, Gabonlu bakanlarla görüştüİzmir'de ekmek fiyatına zam geldi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?