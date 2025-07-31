Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2025 00:02
Ücretsiz İzindeki Personel Eğitime Katılmadığı İçin Disiplin Soruşturması

Merhaba gün geçmiyor ki koydumun dairesinde akla mantığa ters düşmeyen bir olay daha olmayıversin. 6 aylık ücretsiz izne ayrılmış bir personele izinde olduğu süre içerisindeyken hizmet için eğitim çıkıyor. Personel izinde olduğu için herhangi bir işlem yapmıyor neticede ÜCRETSİZ İZİNDE. Her neyse aradan 2 ay geçiyor. Personel izindeyken bir yazı daha geliyor ; "xx-bb tarihlerinde mazeretsiz eğitime katılmadığı belirtilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri gereğinin yapılması ve bilgi verilmesi. Diye. Hahahahah ulan hiç güleceğim yoktu ben böyle dairenin... ve seni müdür diye o koltuğa oturtanın kafasını berber olup traş edeyim.

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