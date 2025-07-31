Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


31 Temmuz 2025 00:08
Maaş

temmuz.14ünde başlama yaptım doğu ilinde maaş 30una kadar yatar dediler maaşı yatan varmı yoksa ayın 15inde mi yatar ?

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