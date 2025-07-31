Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 01:10
saglik bakanligi alımı
cevre sagligi bölümüne ilk alımda 91 kişi vermişlerdi ikinci alımda da bu sayıya yakın sayı gelir mu

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