Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2025 04:50
Yoksulluk sınırı 86 bin 316 TL

Yoksulluk sınırı, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade etmektedir. Bu sınır, 85 bin 66 TL'den 86 bin 316 TL'ye yükseldi.

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