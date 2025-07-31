Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2025 08:30
Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 500 zabıt katibi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere ise 3 bin 500 personel alınacak.


C.dem
Aday Memur
31 Temmuz 2025 08:32
ikm mi hizmetli mi önerirsiniz

Yusuf paşa
Aday Memur
31 Temmuz 2025 08:37

kesinlikle hizmetli ol kardeş

C.dem, 3 saat önce
ikm mi hizmetli mi önerirsiniz

C.dem
Aday Memur
31 Temmuz 2025 08:40
sebep
Yusuf paşa, 2 saat önce

kesinlikle hizmetli ol kardeş


sevgi ve aşk
Daire Başkanı
31 Temmuz 2025 09:08

ikm..

C.dem, 3 saat önce
ikm mi hizmetli mi önerirsiniz

Yusuf paşa
Aday Memur
31 Temmuz 2025 10:28

kesinlikle hizmetli ol i.k.m olsan psikolojin dağılır. hayatından bıkarsın

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