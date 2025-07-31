Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2025 09:04
ikm mi hizmetli mi
arkadaşlar hizmetli mi önerirsiniz ikm mi ? hizmetlinin olumsuz yanı görev tanımı her şey

sevgi ve aşk
Daire Başkanı
31 Temmuz 2025 09:07

ikm...


hsynkrt33
Aday Memur
31 Temmuz 2025 09:11
hizmetli. İkm de çok daha fazla yıpranırsin. Hizmetli de işini yap geç.

C.dem
Aday Memur
31 Temmuz 2025 09:14
hocam yıpranma derken ne gibi şeyler yıpratır.
hsynkrt33, 2 saat önce
hizmetli. İkm de çok daha fazla yıpranırsin. Hizmetli de işini yap geç.

sevgi ve aşk
Daire Başkanı
31 Temmuz 2025 09:23

matematik öğretmenligi mezunusun. daha önce de kamuda çalıştın.. amacın ne senin...askerlikte yaptın..

C.dem, 2 saat önce
hocam yıpranma derken ne gibi şeyler yıpratır.

İnfaz.Koruma
Aday Memur
31 Temmuz 2025 09:27

Bu da sorumu şimdi?

Tabii ki İnfaz Koruma Memuru

Bir sürü sebep sayabilirim.

Mesela arada 10 bin maaş farkı var.


C.dem
Aday Memur
31 Temmuz 2025 09:39
insan psikolojisine olumsuz etkisi olabiliyor deniliyor. evet maaşı fazladır
İnfaz.Koruma, 2 saat önce

Bu da sorumu şimdi?

Tabii ki İnfaz Koruma Memuru

Bir sürü sebep sayabilirim.

Mesela arada 10 bin maaş farkı var.


C.dem
Aday Memur
31 Temmuz 2025 09:40
birkaç sebep daha alabilirim. memnun olurum
İnfaz.Koruma, 2 saat önce

Bu da sorumu şimdi?

Tabii ki İnfaz Koruma Memuru

Bir sürü sebep sayabilirim.

Mesela arada 10 bin maaş farkı var.


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
31 Temmuz 2025 10:40

Hizmetliler sanırım işçi kadrosunda geçiyor. İşçilerin hakları çok iyi hem maaşları memurlardan yüksek hem emekli olduklarında memurlardan çok maaş alıyorlar.


C.dem
Aday Memur
31 Temmuz 2025 10:42
memur hizmetliden bahsediyoruz hocam. işçi değil
İsmi Lazım Deil, 26 dk. önce

Hizmetliler sanırım işçi kadrosunda geçiyor. İşçilerin hakları çok iyi hem maaşları memurlardan yüksek hem emekli olduklarında memurlardan çok maaş alıyorlar.


üst devre
Memur
31 Temmuz 2025 10:46

kesinlikle hizmetli


C.dem
Aday Memur
31 Temmuz 2025 10:49
neden hocam
üst devre, 20 dk. önce

kesinlikle hizmetli


üst devre
Memur
31 Temmuz 2025 10:52

ikm üzerindeki mobing üzerine oscarlık film yapılır. hizmetli olursan görevin belli yapıp geçersin. maaşı ikm ye göre az olsa da huzuru fazla.

C.dem, 17 dk. önce
neden hocam

C.dem
Aday Memur
31 Temmuz 2025 10:55
teşekkür ederim
üst devre, 14 dk. önce

ikm üzerindeki mobing üzerine oscarlık film yapılır. hizmetli olursan görevin belli yapıp geçersin. maaşı ikm ye göre az olsa da huzuru fazla.

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