Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Temmuz 2025 10:10
Aile Birliği Mazereti Yer Değişikliği
Umarım tercih edebileceğimiz birkaç okul açılır :( hiç umudum yok ama listeyi bekliyorum heyecanla. Hepimiz için hayırlısı olsun İnşAllah..

Umut8421
Aday Memur
31 Temmuz 2025 10:14

Binlerce insan açılacak okul listesini beklerken başka bir duyuru atılıyor...:)


afitab90
Aday Memur
31 Temmuz 2025 10:23
ücretli öğretmen kılavuzunu kastediyorsanız şaşkınım, biz yer bulamıyoruz. Ocakta yine eş tayinine başvurmuştum ama açılmayan ilçede branşımda ücretli öğretmen vardı enteresan :)
Umut8421, 52 dk. önce

Binlerce insan açılacak okul listesini beklerken başka bir duyuru atılıyor...:)


Serdes
Aday Memur
31 Temmuz 2025 10:38

Bir işde zamanında olsa

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