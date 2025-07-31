Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10


31 Temmuz 2025 10:16
Ali Koç'un seçim vaadi:

Seçilirsem Zico'yu getireceğim.

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ALEX: "Ben her zaman bir hocaya ihtiyaç duydum ama hiç olmadı."Fenerbahçeli olmak adam olmaktır1979-1980 Sezonu / Gs ve Bjk Son Haftaya Küme Düşme Hattında GiriyorlarGizli galatasaraylıTrabzonsporDaum-Zico-Aragones-Aykut

Sözlük

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