Torpilistan Republic

kpss görmeden zamanında torpille kamuya girmiş moruklar gitmeden bu işler düzelmez. hepsi sarı sendikadan şikayet ediyor ama hepsi de o sendikaya üye. tepki göstermiyorlar.

bir de bunları başımıza şef diye dikiyorlar.

görevde yükselme sınavı da bunların elinde. görevde yükselme sınavlarındaki mülakat kalksın ki bir dönem kalkmış o zaman görürüm ben bunları. hiçbiri yükselemez o zekasız halleriyle. sınavda kodlama yapmayı bilmeyen adamlar bunlar.

ülkede memur profili değişecek. ama bunların emekli olması gerek. çoğu genç memur bunlardan rahatsız. çünkü biz çalışırken adamlar yatıyor.