KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 10:28
Torpilistan Republic

Memurlukta sıkça karşılacağınız şey torpildir. Çalışmayan adamı kayırırlar çalışan adamı süründürürler. Kpss çalıştım diyip memurlukta da çalışırsanız sendikalı, torpilli adamların çay kahve yudumlamasını izler, kendi işinize lanet edersiniz.... Öyle bir yapı kurmuşlarki özel sektörden beter mantık. Liyakasızları tepeye getirirlerse ve getirmeye devam ederlerse böyle olur. Yıllar sonra benim gibi burdan yazarsınız anca. 5 yıl geçti aynı lanet sistem.... En rahatı çevre kasacaksınız iş yapmıyacaksınız...


the back of furkan
Daire Başkanı
31 Temmuz 2025 11:01

kpss görmeden zamanında torpille kamuya girmiş moruklar gitmeden bu işler düzelmez. hepsi sarı sendikadan şikayet ediyor ama hepsi de o sendikaya üye. tepki göstermiyorlar.

bir de bunları başımıza şef diye dikiyorlar.

görevde yükselme sınavı da bunların elinde. görevde yükselme sınavlarındaki mülakat kalksın ki bir dönem kalkmış o zaman görürüm ben bunları. hiçbiri yükselemez o zekasız halleriyle. sınavda kodlama yapmayı bilmeyen adamlar bunlar.

ülkede memur profili değişecek. ama bunların emekli olması gerek. çoğu genç memur bunlardan rahatsız. çünkü biz çalışırken adamlar yatıyor.

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