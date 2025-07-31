Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


31 Temmuz 2025 10:36
X etkinlikleri neden durdu

1 ay boyunca Türkiye gündemine oturduk tüm memurlar bizi konuşmaya başladı özgür özel siyasi parti genel başkanı polisleri savunmaya başladı tam oluyor birşeyler olacak derken

Hooop etkinlikler durdu anlamış değilim.


polis olsam
Aday Memur
31 Temmuz 2025 11:04

ülkede o kadar çabuk gündem değişiyor ki polislerin derdi devede kulağın kılı gibi kalıyor.

polisliğe karşı da bi önyargı var. ekşisözlükte başlık açıldı tepkiyi gördük. halk geçim derdinde polis otursun oturduğu yerde diyorlar.

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