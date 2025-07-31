Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2025 10:40
Adalet Bakanlığında Bilgisayar Teknisyenliği

Merhaba adalet bakanlığı sözleşmeli personel olarak bilgisayar teknisyenliğine başvurmayı düşünüyorum istanbulda 87 puan ile gelir mi ekstra olarak liseden mezun olduğun için çoğu teknik bilgiyi unutmuşum bilgisayar programları hariç donanımsal bilgim yok pek öğretirler mi yapabilir miyim kadın olarak?

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