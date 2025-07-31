KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 10:42
Sivas İl Özel İdaresi

Herkese merhaba. Sivas il özel idaresine atanan var mı? Evrak teslim ne zaman başlayacak acaba sitede henüz bilgi verilmedi.

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