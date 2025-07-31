Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2025 10:42
Ücretsiz İzindeki Personele Eğitime Katılmadığı İçin Disiplin Soruşturması

Bakanlık xx tarihinde daireye yazı yazıyor. Şu tarihler arasında personeliniz abc ye hizmet içi eğitim çıktı diye. Tabi bu personel o tarihlerde ücretsiz izinde. Daire müdürü olacak echelü cühela yazıya cevap vermiyor. Eğitim sonrası izindeki personel hakkında eğitime katılmadığı için disiplin soruşturması açılmasını bakanlık istiyor. Ben şimdi bu müdürü cimerden şikayet etmeyi düşünüyorum. İzinde oluşumu bakanlığa bildirmeyen kişiler hakkında işlem yapılması için. Siz olsanız yazar mısınız sabaha mı bırakırsınız ?


enagirceza
Aday Memur
31 Temmuz 2025 10:54

hem yazarım hem sabah bir daha yazarım :D

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlikikm mi hizmetli mi Yeni bir memuriyet değerlendirme sistemi önerisinde bulunmak istiyorumYeşil PasaportCTE Neye Göre Muvafakat Veriyor?Adalet Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacakİkm'nin meslek tanımıCeza infaz kurumları ziyaretçi görüşleri hakkındaÜnvan Değişikliği Sınavı - İnşaat MühendisliğiHarran İhalesi Örnek Gösterilerek Adalet Bakanlığı İhalesi İçin Ana sayfada Haber Yapılsın mı

Sözlük

çocukken yapılan saçmalıklar 1 diğer yarım 1 sözlükte başlık açarken kurban kesme merasimi düzenlemek 1 durun siz kardeşsiniz 1 Bugün olanlar 2 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 6 yüzsüzlük 1 erkeklerin iç dünyaları 2 günün sözü 1 Zenginliğin sırrı 3

Son Haberler

Diyanet "yangınlardan korunmak için" dua okuyacakBakanlık markasıyı ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor!Rıza Akpolat'ın baldızına gözaltıICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konulduEşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?