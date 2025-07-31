Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


31 Temmuz 2025 11:02
TPAO Ankara-Arama Daire Bşk. hakkında

Arkadaşlar bir harita mühendisi olarak Tpao Ankara-Arama

Daire Bşk. çalışmak hakkında fikrinizi alabilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler4/D sürekli işçi eş durumu hk.Eş tayini BES hakkında yardımcı olabilir misiniz?

Sözlük

Bu şarkı sanki bana yazılmış 1 çocukken yapılan saçmalıklar 1 Zenginliğin sırrı 3 En sevdiğiniz hayvan 1 diğer yarım 1 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 durun siz kardeşsiniz 1 günün sözü 1 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 6 öf öf 1

Son Haberler

AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde depremTekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandıYAŞ toplanıyorÜniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!İzmir'de avukata suikast planı son anda engellendi!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?