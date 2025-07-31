Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


31 Temmuz 2025 14:04
yurt dışına çıkmayı düşünüyorum

Selamlar herkese yurt dışına çıkmayı düşünüyorum otobüsle budapeşteye otobüsle gitme şansım var mı?


Murvet Delikara
Aday Memur
31 Temmuz 2025 16:01

Bildiğim kadarıyla kamil koçun seferleri var budapeşteye istersen bir bak ama emin olmak istersen

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