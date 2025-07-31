Annem için market alışverişlerine Bankkart tanımlamıştık, sonra bu kampanyayı gördük. Emeklilere özel bir kampanya var, market harcamalarına toplamda 1.500 TL Bankkart Lira veriyorlar.

Zaten her ay yapılan alışveriş, ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Belirli tutarlarda harcama yapınca Bankkart Lira birikiyor. Annem şimdiden birkaç kere kullandı bile, baya işe yaradı.

Eğer siz ya da ailenizde emekli olan biri varsa mutlaka bu kampanyayı inceleyin. Özellikle düzenli market alışverişi yapanlar için güzel bir destek oluyor.