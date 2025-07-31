Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


31 Temmuz 2025 16:05
7068e itiraz dilekçesi

7068 den ötürü 1 in 4 ü olduğum için brüt maaşın 1/4 ü verildi. İdare mahkemesine itiraz etmek istiyorum. Dilekçe için yardım istiyorum. Teşekkür ederim...

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