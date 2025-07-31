Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 16:13
Meb sağlık bakanlığı arası Ocak dönemi eş tayini

Sağlık Bakanlığının illeri arası açıklandığında öğretmenleri eş tayini süresi dolmuş oluyor bu dönemki haziran döneminde takvimi güncellediler toplu cimere yazınca Ocak içinde acaba güncelleme yaparlar mı

Çok Yazılan Konular

9 Zayıflı Sıra Arkadaşım Benden Çok Maaş mı Alacak?Yarı Zamanlı ÇalışmaAile Birliğine Bağlı Mazeret TayiniBecayiş İlanları (Tek Başlık)2026 Promosyon MiktarıSosyal Hizmet Atama KoşullarıTayin Olduktan Sonra SüreçSağlık Bakanlığı Çalışanlarına Soruyorum#sonuçyoksaistifamemursenEş Tayini

Sözlük

gelin ayakkabısının altına isim yazmak 3 güne bir söz bırak 1 kilo verme yöntemleri 1 öf öf 1 günün sözü 1 bu soru hala çözülemedi mi söylemi 1 erkeklerin iç dünyaları 2 kıtlama şekerle çay içen insan 1 durun siz kardeşsiniz 1 Zenginliğin sırrı 3

Son Haberler

Konya'da boşanmak isteyen eşi ve kayınbiraderini bıçakladıAlmanya: İki devletli çözüm süreci hemen başlamalıNüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğuYılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruzKKM'nin sonu mu geliyor?

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?