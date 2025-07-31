Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
31 Temmuz 2025 16:50
Becayiş isteyen var mı Antalya verilir Ankara alınır (işkur temizlik)

Becayiş isteyen var mı Antalya verilir Ankara alınır (işkur temizlik)

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler4/D sürekli işçi eş durumu hk.Eş tayini BES hakkında yardımcı olabilir misiniz?

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