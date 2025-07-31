Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 16:58
Hizmet puanı birleştirme

Sağlık bakanlığında işe başlamadan önce infaz koruma memuru olarak çalışıyordum. İller arası tayin için hizmetleri birleştirmek istiyorum ama benden daha önce çalıştığım ilden ıslak imzalı hizmet dökümü istiyorlar e devletten kabul etmiyorlar bu işi nasıl çözebilirim ?


komodin bahattinn
Memur
31 Temmuz 2025 17:19
devletin verdiği belgeyi kabul etmiyorlar mi? hey Allahım ya
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

9 Zayıflı Sıra Arkadaşım Benden Çok Maaş mı Alacak?Yarı Zamanlı ÇalışmaAile Birliğine Bağlı Mazeret TayiniBecayiş İlanları (Tek Başlık)2026 Promosyon MiktarıSosyal Hizmet Atama KoşullarıSağlık Bakanlığı Çalışanlarına SoruyorumTayin Olduktan Sonra Süreç2025 İller Arası#sonuçyoksaistifamemursen

Sözlük

sözlükte başlık açarken kurban kesme merasimi düzenlemek 1 şiir 1 güne bir söz bırak 1 erkeklerin iç dünyaları 2 yüzsüzlük 1 Bugün olanlar 1 yalnız yaşamak 2 diğer yarım 1 çocukken yapılan saçmalıklar 1 günün sözü 1

Son Haberler

Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldıDışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşmeTFF resmen duyurdu: Artık formalarda olmayacak!Gabon Cumhurbaşkanı Nguema Ankara'daTürkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?