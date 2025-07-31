Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 17:06
Ekip Portal ve SGK arasındaki bağlantısızlık

Merhaba. Ekip portalda derece kademem doğru gözüküyor fakat SGK Hitap'ta en son Lisans eğitimim işlenmiş öyle bırakılmış. Ben bunu aradaki bağlantısızlığa bağlıyorum. Geçen sene de böyle uğraşmıştım başka bir şey için o zaman daha ekip portal yeni düzelir dendi. Aradan 1 sene geçti eskiyemedi mi bu şey adam gibi bir şey yapılamıyor mu bu ülkede... Ya da sorun benim kurumun özlüğünde...

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