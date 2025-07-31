Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


31 Temmuz 2025 17:20
4b li sözleşmeli personel askerlik (yedek subay)

4b li sözleşmeli destek personeli olarak görev yapıyorum. Askerlik hizmetim yedek subay (12) ay olarak çıktı. Gitmemde herhangi bir problem olur tekrar geldiğimde kurumda çalışabilir miyim çalışabilirsem haklarım saklı mı tutulur bilgisi olan daha önce deneyimlemiş olan bilgi verebilir mi ?

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