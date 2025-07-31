Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 18:18
yardım edin lütfen

Arkadaşlar iyi günler ben askeri personeldim 13 yıl görev yaptım.bazı nedenlerle meslegi bırakmak zorunda kaldım başvurmadıgım yer kalmadı hepsinden ret geldi veya refarans isteniyor kanunen tekrardan kamu kuruşlarına sınavsız KPSS şartsız atanmam var ama oda kolay değil nasıl bir yol izlemem gerek yardımcı olucak varmı...dayı vs yok kimsm yok.

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