2025 2026 Sezonu Süper Lig Tahmin Yarışması 1. Hafta

Başlangıç Tarihi: 8 Ağustos 2025 Saat: 21:30

Antalya-Kasımpaşa

Rize-Göztepe

Eyüp-Konya

Karagümrük-Başakşehir

Trabzon-Kocaeli

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Gaziantep-Galatasaray

Fenerbahçe-Alanya

Samsun-Gençlerbirliği

Kayseri-Beşiktaş

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İstanbul-Serik

Erzurum-Sivas

Bandırma-Sakarya

Bolu-Van

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Maç Skoru: Gaziantep-Galatasaray

Yıldızlı maçlar 2 puan, diğer maçlar 1 puan olarak değerlendirilecektir..

--- Hafta birincisine; eğer tek kişi ise +3 puan, 2 kişi ise +2 puan, 3 veya daha fazla kişi ise +1 puan verilecektir.

--- Bir maçı sadece bir kişi bilmişse o yarışmacıya +3 puan verilecektir.

---Skor Tahminini doğru bilen tek kişi ise 3 puan alacaktır. Bilenler 1 den fazla olursa her yarışmacı 1 puan alacaktır.