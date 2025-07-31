Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


31 Temmuz 2025 19:08
eş durumu ataması
eşin iki farklı şehire atandı başta İstanbul dilekçesi sonra da Ankara dilekçesi verdim bu dilekçelerden geçerli olan hangisi olur Ankara gelsin istiyorum bilen varmı

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