Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 19:20
ÇAKILI KADRO / EŞ DURUMU

Hocalarım öncelikle herkese kolay gelsin. Ben hemşireyim. Eylül atamasında il dışı tercih yapmayı düşünüyorum. Eşim ise üniversitenin medikososyal biriminde (Üniversite Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı) 3. yılındadiş hekimi. Eşimin kadrosu çakılı kadro mu oluyor? Aday memurluk sürem tamamlandıktan sonra eşimin bulunduğu ile çakılı kadro olması(?) ve stratejik personel (?) olması sebebiyle direkt geçiş yapabilir miyim? Red gelme ihtimali nedir?

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