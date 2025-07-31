Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


31 Temmuz 2025 19:27
Açıktan atama hakkında

Arkadaşlar iyi günler ben askeri personeldim 13 yıl görev yaptım.bazı nedenlerle meslegi bırakmak zorunda kaldım başvurmadıgım yer kalmadı hepsinden ret geldi veya refarans isteniyor kanunen tekrardan kamu kuruşlarına sınavsız KPSS şartsız atanmam var ama oda kolay değil nasıl bir yol izlemem gerek yardımcı olucak varmı... dayı vs kimsem yok

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler4/D sürekli işçi eş durumu hk.Eş tayini BES hakkında yardımcı olabilir misiniz?

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