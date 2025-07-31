Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2025 19:42
Adliyenin Komisyon Başkanlığı Dilekçemi Göndermiyor

Şu anda zabit katibi olarak görev yaptığım adliyede, adalet bakanlığı eğitim dairesi Başkanlığı?na gönderilmek üzere UYAP sistemi üzerinden üst yazı ile dilekçemin de ekinde bulunduğu bir şekilde

yazmış olduğum hizmet içi eğitim talepli dilekçemi adliyenin komisyon Başkanlığı 18 gün geçmiş olmasına rağmen dilekçeyi hala bakanlık muhabere bürosuna bile göndermeyip dilekçe ile ilgili herhangi bir işlem başlatmamıştır. bununla ilgili ne yapabilirim nereye şikayette bulunabilirim veya haklarım nelerdir ve bu yapılan da suç var mı yok mudur sonuç olarak benim dilekçem 17 18 gündür tarafıma da herhangi bir bilgi verilmeksizin işlemsiz olarak bekletiliyor kıymetli meslek büyüklerim ve tecrübeli abilerim kardeşlerim ablalarım beni bilgilendirebilirse çok sevinirim şimdiden herkese çok teşekkürler.


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Aday Memur
31 Temmuz 2025 19:44

Benimkini de göndermemişlerdi.

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