Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 20:39
SALİHLİ KULA ARASI GİDİP GELENLER

Merhabalar, Kulaya büro personeli olarak atandım. Acaba Kulada memur olup, Salihlide oturan ve gidip gelen memurlar var mı ? Kendi aralarında bir ekip yapıyorlar mı?

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı İBB Maaş Promosyonu2025 Naklen Atama KontejanlarıBelediyeye Atanan Kadrolu TeknisyenÜniversite Becayiş (Tek Başlık)Açıktan Atama Usulü2020 yılında sınavsız Astsubaylıktan zabıta memurluğuna geçiş hk.İBB mi, İlçe Belediyesi mi? (Zabıta Memurluğu)

Sözlük

Bugün olanlar 1 kredi kartını iptal ettirmek 3 geride kalmak 1 gelin ayakkabısının altına isim yazmak 3 Zenginliğin sırrı 3 durun siz kardeşsiniz 1 günün sözü 1 yalnız yaşamak 2 öf öf 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1

Son Haberler

'Dublör' kullanarak 10 milyon liralık arsa vurgunu yaptılarAvustralya'da 44 gram ağırlığında yeni bir değnek çekirgesi türü keşfedildiOGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin EdiyoruzTürkiye, Suriye'de öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek verecekTrafik kazası mağdurlarına 'vekalet' tuzağı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?