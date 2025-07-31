KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 20:44
Adalet Bakanlığı 2. Atama Düşünceleriniz?
Malum güncel alımda 3 bin küsür İKM alınıyor ve iç anadolu hiç yok. Ben de büyük bir umutla iç kesimleri bekliyordum. Sizce sonraki alımda/larda İKM alımı iç anadolu için iyi seviyede olur mu? Acele edip memleketimden uzağa atanıp sonrasında memlekete yapılan alımlara hüzünle bakmak istemiyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum.

txms
Aday Memur
31 Temmuz 2025 20:52

20 bın denılmıstı,bence gelir ama yıne de karar sızın.zabıt katıplıgınde lısans,on lısans ve liseden


türkitürkistan
Aday Memur
31 Temmuz 2025 20:53
İllaki totalde 15 binlik alım gelecek ama bunun içerisinde İKM olacak mı, olursa ne kadar olacak, beklediğim iller gelecek mi?.. Sorular sorular... Çok zorlanıyorum :)

txms
Aday Memur
31 Temmuz 2025 20:53

Ayrı ayrı 10 katı aday mı cagrılacak?


türkitürkistan
Aday Memur
31 Temmuz 2025 20:54
Zabıt katipliğine bakmadım hocam hiç. Kılavuzda yer alıyordur mutlaka.
txms, 17 dk. önce

Ayrı ayrı 10 katı aday mı cagrılacak?


txms
Aday Memur
31 Temmuz 2025 20:56

Tamam,teşekkür ederim

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