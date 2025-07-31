Adalet Bakanlığı 2. Atama Düşünceleriniz?

Malum güncel alımda 3 bin küsür İKM alınıyor ve iç anadolu hiç yok. Ben de büyük bir umutla iç kesimleri bekliyordum. Sizce sonraki alımda/larda İKM alımı iç anadolu için iyi seviyede olur mu? Acele edip memleketimden uzağa atanıp sonrasında memlekete yapılan alımlara hüzünle bakmak istemiyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum.

Malum güncel alımda 3 bin küsür İKM alınıyor ve iç anadolu hiç yok. Ben de büyük bir umutla iç kesimleri bekliyordum. Sizce sonraki alımda/larda İKM alımı iç anadolu için iyi seviyede olur mu? Acele edip memleketimden uzağa atanıp sonrasında memlekete yapılan alımlara hüzünle bakmak istemiyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum.