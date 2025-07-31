KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 20:50
Bilgisayar teknikeri

Merhaba adalet bakanlığı sözleşmeli personel olarak bilgisayar teknisyenliğine başvurmayı düşünüyorum istanbulda 87 puan ile gelir mi ekstra olarak liseden mezun olduğun için çoğu teknik bilgiyi unutmuşum bilgisayar programları hariç donanımsal bilgim yok pek öğretirler mi yapabilir miyim kadın olarak?

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