Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


31 Temmuz 2025 21:08
psikiyatri süreci hakkında bilgi?
arkadaşlar bilgisi olan var mı? nereye nasıl başvuracağız? süreç nasıl ilerliyor? silah her türlü alınıyor mu? diyelim ki gih yapmaya karar verdi süreç nasıl olacak?

Sbz1dftd
Şube Müdürü
31 Temmuz 2025 21:13
psikiyatri bölümünden tedavi ol... yada rapor al ... emniyet seni ondan sonra yönlendiriyor zaten yada direk emniyetin psikoloğuna söyle sevk etsin yada amirine söyledi durumu anlat yönlendirsin seni .... başlama noktaların böyle... diğer konu hastalığa bağlı c d dilimi alırısn

adana0100
Aday Memur
31 Temmuz 2025 21:13
emniyet teşkilatı sendikasının watsap gurubuna gel

save001
Daire Başkanı
31 Temmuz 2025 22:28
nasıl bulabilirim onu
adana0100, 2 saat önce
emniyet teşkilatı sendikasının watsap gurubuna gel

save001
Daire Başkanı
31 Temmuz 2025 22:29
diyelimki gih e geçirirse amir istediği zaman tek raporla emekliye sevk edebiliyor yazmışlar geçmiş yıllarda böyle bir durum var mı?
Sbz1dftd, 2 saat önce
psikiyatri bölümünden tedavi ol... yada rapor al ... emniyet seni ondan sonra yönlendiriyor zaten yada direk emniyetin psikoloğuna söyle sevk etsin yada amirine söyledi durumu anlat yönlendirsin seni .... başlama noktaların böyle... diğer konu hastalığa bağlı c d dilimi alırısn
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZam hayırlı olsunVakıfbank dan 3,11 ile Yapılandırma Yapabilen Var mı?Psikiyatri sevk sağlamİlk atama hakkında.26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarX etkinlikleri neden durdu

Sözlük

öf öf 1 güne bir söz bırak 1 kredi kartını iptal ettirmek 3 Bugün olanlar 1 erkeklerin iç dünyaları 2 şiir 2 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 dalgın 1 durun siz kardeşsiniz 1

Son Haberler

Ülke genelinde afetlerden korunmak ve şehitler için dua edildiSıcaklıklar 19 kentte 40 derecenin üzerine çıktıAdana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 YaralıKocaeli'de silahlı kavga çıktı: 5 yaralıKocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak 500 gram altın dolandırdılar

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?