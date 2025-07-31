psikiyatri süreci hakkında bilgi?

arkadaşlar bilgisi olan var mı? nereye nasıl başvuracağız? süreç nasıl ilerliyor? silah her türlü alınıyor mu? diyelim ki gih yapmaya karar verdi süreç nasıl olacak?

arkadaşlar bilgisi olan var mı? nereye nasıl başvuracağız? süreç nasıl ilerliyor? silah her türlü alınıyor mu? diyelim ki gih yapmaya karar verdi süreç nasıl olacak?