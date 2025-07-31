Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


31 Temmuz 2025 21:52
POMEM 32. DÖNEM ADP PUANI

Merhaba arkadaşlar. Sizlere fikir vermesi için önlisans adp puanımı ve sıralamamı yazacagım.KPSS:75,9 PARKUR:75 MÜLAKAT:75. ADP: 75,2 SONUÇ: 1300. ADAY.

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