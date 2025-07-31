Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


31 Temmuz 2025 22:02
Ya bu hastane rezilligi ne calisan olarak soyleseniz

10 saattir sari kodla bekleme odasinda duruyoz gelen giden kimse yok oda bosalinca alincak diyor. Bizden sonra gelenlermi girdi belli degil ölek mi ne edek? Yani torpille onemi geciriliyor oyle sistemde yapabiliyorlar mi ? Hastane koselerinde unutulduk arkadas. İzmir sehir hastanesi bide? Biri bi aydinlatsin kac saat bekleniyor bari yol verin gidek baska hastaneye? Lanet olsun hakkaten


elkmuh26
31 Temmuz 2025 22:36

öncelik olayları var ya ondan sonradan girenler önce girebiliyor maalesef


saglıkcıbey
Aday Memur
31 Temmuz 2025 22:46
Geçmiş olsun ama şikayet yeri burası mı? Kendini haklı görüyorsan başhekimliğe git. Olmadı SABİM'e yaz. Olmadı CİMER'e yaz. Burda yazmandaki amaç ne? 'Bakın sağlıkçılar işini yapmıyor.' algısı yaratmak mı istiyorsun?
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