Ya bu hastane rezilligi ne calisan olarak soyleseniz

Geçmiş olsun ama şikayet yeri burası mı? Kendini haklı görüyorsan başhekimliğe git. Olmadı SABİM'e yaz. Olmadı CİMER'e yaz. Burda yazmandaki amaç ne? 'Bakın sağlıkçılar işini yapmıyor.' algısı yaratmak mı istiyorsun?

Geçmiş olsun ama şikayet yeri burası mı? Kendini haklı görüyorsan başhekimliğe git. Olmadı SABİM'e yaz. Olmadı CİMER'e yaz. Burda yazmandaki amaç ne? 'Bakın sağlıkçılar işini yapmıyor.' algısı yaratmak mı istiyorsun?