İzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe Sayılıyor

Değerli meslek büyüklerim burada sizlere bir şey danışmak istiyorum. Bilgilerinizle beni aydınlatırsanız sevinirim. Burada yazacaklarım Buca Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu?nda yaşanan insan sağlığının hiçe sayılması, kötü muamele, mobbing ve aksaklıklarla İlgilidir. Arkadaşlar ben daha yeni memurum konulara çok hakim değilim ama kendi düşüncem devlet memurluğunun bu kadar aşağılanmaması, memurluğun bir ciddiyetinin olması gerektiğini ve memurun devleti temsil ettiği düşüncesindeyim. Bu yüzden yaşananlardan rahatsız oldum ve sizlere danışmak istedim. İlk değineceğim konu insan sağlığı. Kurumda temizlik yapılmıyor. Kurum koridorları, memurların nöbet ve bekleme yerleri, tuvaletler iğrenç durumda. Tuvaletler ?aylardır? temizlenmiyor ve pislikten tuvalete girmek mümkün değil. Fayanslar simsiyah, lavabolar sapsarı, deterjanlar pet şişelerde, peçete yok. İnanın görseniz kusarsınız. Bu yüzden kurumda tuvalete giremiyorum. Eve gelene kadar beklemek zorumda kalıyorum. Peçete idari kata veriliyor içeriye verilmiyor. Bir kurumda her şey yolunda gitmeyebilir işimiz insan kaynaklı sonuçta ama bu kadar da kötü bir yönetim olamaz. Yaşanan durum tamamen bilinçli ve kasıtlıdır. Kurum müdürü emekliliğinin gelmiş olmasının sebebiyle kurumla ilgilenmiyor. Kurum ikinci müdürleri ve idare memurları da kafalarına göre hareket ediyorlar. Çifte standart uygulanıyor. İdari bölüm çalışanları memur, içeride çalışanlar bir köle olarak görülmekte. Bahsi geçen yer bir devlet kurumu mu yoksa bir çöplük mü belli değil. Ayrıca bu pisliğin içinde abdest almak zorunda bırakılıyoruz. Namaz kıldığımız mescitte temizlenmiyor aynı derecede kötü durumda. Dışarıda namaz kıldığım cami imamına soruyorum bu şekilde kılınan namaz kabul olmaz diyor. İbadetimizi de yapmamız engelleniyor. Kurumun temizliği gerek sağlık gerekse insan onuru için zedeleyici derecede kötüdür. Buradaki insanlar devletin memurudur ve bu durumu hak etmemektedir. Bu durum için kurumda işçi hükümlü sayısı yetersiz olduğu bahanesi öne sürülmektedir. Hiçbir işçi hükümlü bu kuruma gelmek istemiyormuş. Bu açıklama biz memurlara samimi gelmemektedir. Buraya işçi hükümlü gelmek istemiyor bahanesiyle memurların ve hükümlü/tutukluların sağlığıyla oynanması kanunsuz ve doğru değildir. Ayrıca aynı bahaneyle kurumda yemekleri de artık memurlar dağıtmaya başlamıştır. Hiçbir memur kendi görev tanımları dışında çalıştırılamaz bu yasalara aykırıdır ama burada idare keyfi hareket etmektedir. Memurlara garson muamelesi yapılmaktadır. Hatta hükümlüler ?ver oradan bir kuru pilav?, ?size de garsonluk yaptırıyorlar haliniz bizden kötü? şeklinde söylemlerle memurlarla dalga geçmektedir. Kurumda devlet memurluğumun hiçbir ciddiyeti kalmamıştır. Ayrıca Personel sayımız yetersizdir. Memurlar yemek dağıttı için nöbet yerleri boş kalmaktadır ve güvenlik zafiyeti oluşmaktadır. İşler aksamakta ve sorumlusu biz olmadığımız halde bu aksaklıklar yüzünden hükümlü/tutuklularla da sıkıntı yaşamaktayız. (Yorumlarda devamı var)