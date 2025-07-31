Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2025 22:53
İzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe Sayılıyor

Değerli meslek büyüklerim burada sizlere bir şey danışmak istiyorum. Bilgilerinizle beni aydınlatırsanız sevinirim. Burada yazacaklarım Buca Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu?nda yaşanan insan sağlığının hiçe sayılması, kötü muamele, mobbing ve aksaklıklarla İlgilidir. Arkadaşlar ben daha yeni memurum konulara çok hakim değilim ama kendi düşüncem devlet memurluğunun bu kadar aşağılanmaması, memurluğun bir ciddiyetinin olması gerektiğini ve memurun devleti temsil ettiği düşüncesindeyim. Bu yüzden yaşananlardan rahatsız oldum ve sizlere danışmak istedim. İlk değineceğim konu insan sağlığı. Kurumda temizlik yapılmıyor. Kurum koridorları, memurların nöbet ve bekleme yerleri, tuvaletler iğrenç durumda. Tuvaletler ?aylardır? temizlenmiyor ve pislikten tuvalete girmek mümkün değil. Fayanslar simsiyah, lavabolar sapsarı, deterjanlar pet şişelerde, peçete yok. İnanın görseniz kusarsınız. Bu yüzden kurumda tuvalete giremiyorum. Eve gelene kadar beklemek zorumda kalıyorum. Peçete idari kata veriliyor içeriye verilmiyor. Bir kurumda her şey yolunda gitmeyebilir işimiz insan kaynaklı sonuçta ama bu kadar da kötü bir yönetim olamaz. Yaşanan durum tamamen bilinçli ve kasıtlıdır. Kurum müdürü emekliliğinin gelmiş olmasının sebebiyle kurumla ilgilenmiyor. Kurum ikinci müdürleri ve idare memurları da kafalarına göre hareket ediyorlar. Çifte standart uygulanıyor. İdari bölüm çalışanları memur, içeride çalışanlar bir köle olarak görülmekte. Bahsi geçen yer bir devlet kurumu mu yoksa bir çöplük mü belli değil. Ayrıca bu pisliğin içinde abdest almak zorunda bırakılıyoruz. Namaz kıldığımız mescitte temizlenmiyor aynı derecede kötü durumda. Dışarıda namaz kıldığım cami imamına soruyorum bu şekilde kılınan namaz kabul olmaz diyor. İbadetimizi de yapmamız engelleniyor. Kurumun temizliği gerek sağlık gerekse insan onuru için zedeleyici derecede kötüdür. Buradaki insanlar devletin memurudur ve bu durumu hak etmemektedir. Bu durum için kurumda işçi hükümlü sayısı yetersiz olduğu bahanesi öne sürülmektedir. Hiçbir işçi hükümlü bu kuruma gelmek istemiyormuş. Bu açıklama biz memurlara samimi gelmemektedir. Buraya işçi hükümlü gelmek istemiyor bahanesiyle memurların ve hükümlü/tutukluların sağlığıyla oynanması kanunsuz ve doğru değildir. Ayrıca aynı bahaneyle kurumda yemekleri de artık memurlar dağıtmaya başlamıştır. Hiçbir memur kendi görev tanımları dışında çalıştırılamaz bu yasalara aykırıdır ama burada idare keyfi hareket etmektedir. Memurlara garson muamelesi yapılmaktadır. Hatta hükümlüler ?ver oradan bir kuru pilav?, ?size de garsonluk yaptırıyorlar haliniz bizden kötü? şeklinde söylemlerle memurlarla dalga geçmektedir. Kurumda devlet memurluğumun hiçbir ciddiyeti kalmamıştır. Ayrıca Personel sayımız yetersizdir. Memurlar yemek dağıttı için nöbet yerleri boş kalmaktadır ve güvenlik zafiyeti oluşmaktadır. İşler aksamakta ve sorumlusu biz olmadığımız halde bu aksaklıklar yüzünden hükümlü/tutuklularla da sıkıntı yaşamaktayız. (Yorumlarda devamı var)


Theguardian1234
31 Temmuz 2025 22:57

Bu iş yardımcı hizmetler sınıfında olan çalışanların görevidir. Biz ise genel idari hizmetler sınıfındayız. Görev tanımımızın dışında işlere zorlanmakta ve yapmak zorunda bırakılmaktayız. Buna bir memur itiraz ettiğinde mobbingle geri dönüş yapılmaktadır. Kurumdan bu yüzden sürgün edilenler ve gereksiz yere tutanak tutulan bir sürü memur vardır. İdare keyfi hareket etmektedir. Adaletsiz bir yönetim ve adam kayırma vardır. Kurum içi iklim şartlarından dolayı aşırı derecede sıcaktır. Bu da personelin sağlığını ve çalışma performansını etkilemektedir. Memur odalarında fanlar vardır fakat sadece sıcak hava üflemektedir. Bunun içinde idare bir şey yapmamaktadır. Ayrıca kanuna aykırı olmasına rağmen kötü niyetli olarak kurum müdürün haberi olmaksızın memurun açığını bulmak amacıyla kameralar izlenmektedir. Kurum idaresinde mahkuma şirin gözükelim aman mahkum bizi şikayet etmesin ama personele ne olursa olsun zihniyeti hakimdir. Bu durum bir memur ve yasalara uyan bir vatandaş olarak bizleri rahatsız etmektedir. Kurum idaresi tarafından memurlar hor görülüp değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. İnanın bunları bir mahkum yazsa hemen gereği yapılırdı ama söz konusu biz memurlar olunca idare duyarsız davranmaktadır. Burada belirttiğim durumlardan ötürü sağlığımızdan olmak, görevimiz dışında bir iş yapmak ve buna zorlanmak, değersizleştirilip mobbing görmek istemiyoruz. Bizde bu devlet için çalışıyoruz. Bir kurumda her şey yolunda gitmeyebilir. İşimiz insan kaynaklı ama bu kadar da kasti, adaletsiz ve kötü bir yönetim de olamayacağını düşünüyorum. Bu tutum özellikle tercih edilmektedir. Kurum müdürü emekliliğinin de gelmiş olması nedeniyle kurumla ilgilenmiyor. Ben işimi seviyorum fakat böyle durumlar insan onurunu zedelemekte ve memurun çalışma isteğini kırmaktadır. Daha önce de kurum idaresinin keyfi ve kanunsuz uygulamalarıyla ilgili yazılar yazıldı. Hepsi doğrudur. Benimde burada yazdıklarım bütün memurlara ve hükümlü/tutuklulara sorulabilir. Her şey kurum kamera kayıtlarında da zaten sabittir. Burada sizlerden görüşlerinizi paylaşmanızı, bilgileriniz dahilinde bizleri aydınlatmanızı ve yardımcı olmanızı rica ediyorum. Ayrıca yetkili mercilerin sesimizi duymasını ve personeller olarak bir an önce bu durumların düzelmesini bekliyoruz.

Şimdiden hepinize teşekkürler.

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