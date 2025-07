İzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe Sayılıyor

Bu iş yardımcı hizmetler sınıfında olan çalışanların görevidir. Biz ise genel idari hizmetler sınıfındayız. Görev tanımımızın dışında işlere zorlanmakta ve yapmak zorunda bırakılmaktayız. Buna bir memur itiraz ettiğinde mobbingle geri dönüş yapılmaktadır. Kurumdan bu yüzden sürgün edilenler ve gereksiz yere tutanak tutulan bir sürü memur vardır. İdare keyfi hareket etmektedir. Adaletsiz bir yönetim ve adam kayırma vardır. Kurum içi iklim şartlarından dolayı aşırı derecede sıcaktır. Bu da personelin sağlığını ve çalışma performansını etkilemektedir. Memur odalarında fanlar vardır fakat sadece sıcak hava üflemektedir. Bunun içinde idare bir şey yapmamaktadır. Ayrıca kanuna aykırı olmasına rağmen kötü niyetli olarak kurum müdürün haberi olmaksızın memurun açığını bulmak amacıyla kameralar izlenmektedir. Kurum idaresinde mahkuma şirin gözükelim aman mahkum bizi şikayet etmesin ama personele ne olursa olsun zihniyeti hakimdir. Bu durum bir memur ve yasalara uyan bir vatandaş olarak bizleri rahatsız etmektedir. Kurum idaresi tarafından memurlar hor görülüp değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. İnanın bunları bir mahkum yazsa hemen gereği yapılırdı ama söz konusu biz memurlar olunca idare duyarsız davranmaktadır. Burada belirttiğim durumlardan ötürü sağlığımızdan olmak, görevimiz dışında bir iş yapmak ve buna zorlanmak, değersizleştirilip mobbing görmek istemiyoruz. Bizde bu devlet için çalışıyoruz. Bir kurumda her şey yolunda gitmeyebilir. İşimiz insan kaynaklı ama bu kadar da kasti, adaletsiz ve kötü bir yönetim de olamayacağını düşünüyorum. Bu tutum özellikle tercih edilmektedir. Kurum müdürü emekliliğinin de gelmiş olması nedeniyle kurumla ilgilenmiyor. Ben işimi seviyorum fakat böyle durumlar insan onurunu zedelemekte ve memurun çalışma isteğini kırmaktadır. Daha önce de kurum idaresinin keyfi ve kanunsuz uygulamalarıyla ilgili yazılar yazıldı. Hepsi doğrudur. Benimde burada yazdıklarım bütün memurlara ve hükümlü/tutuklulara sorulabilir. Her şey kurum kamera kayıtlarında da zaten sabittir. Burada sizlerden görüşlerinizi paylaşmanızı, bilgileriniz dahilinde bizleri aydınlatmanızı ve yardımcı olmanızı rica ediyorum. Ayrıca yetkili mercilerin sesimizi duymasını ve personeller olarak bir an önce bu durumların düzelmesini bekliyoruz.

Şimdiden hepinize teşekkürler.