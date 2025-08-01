Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Ağustos 2025 01:26
Ekip Portal Derece Kademe Sorunu

31 Temmuz Terfi Tarihi Yıldönümü. 1 kademe ilerlemem lazım, ilerletmemişler. Otomatik olmuyor mu bu? Neden insanları uğraştırıyorlar?

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