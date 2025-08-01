Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


01 Ağustos 2025 06:46
Artık yeter bu kadar reklam olmaz

Haddinden fazla reklam var , telefonu elimize alıyoruz sürekli bir pencere açılıyor kapatıyoruz başka bir konuya girelim diye ana sayfaya dönsen yine reklamlar açılıyor konuya girince yine reklamlar açılıyor. Abartmayın şu işi artık.

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